Во Франции предъявили обвинения экс-помощнику Макрона

Фото: Александр Беналла с Эммануэлем Макроном (twitter.com/RFI)

Раследование в отношении Александра Беналля началось еще 29 декабря

Во Франции предъявили обвинения ранее задержанному бывшему помощнику президента страны Александру Беналлю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Le Figaro.

Как сказал газете адвоката Беналля после допросов судебными следователями, бывшему сотруднику президентской администрации и сотруднику службы безопасности вменяется "неправомерное использование нескольких документов профессионального характера".

Напомним, бывшего помощника президента Франции Эмманюэля Макрона Александра Беналля задержали 17 января 2019 по подозрению в незаконном использовании дипломатического паспорта. Экс-помощник Макрона в настоящее время помещен под стражу в рамках открытого 29 декабря 2018 года дела, касающегося незаконного получения официальных документов. Его задержали по подозрению в "злоупотреблении доверием" и "неправомерном использовании документа".

Речь идет о дипломатическом паспорте, которым помощник Макрона пользовался даже после увольнения, что запрещено.

Отметим, в августе 2018 администрация Макрона уволила бывшего президентского помощника в связи с обвинениями в избиении участников парижской первомайской манифестации.