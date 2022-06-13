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У Франції підтвердили візит Макрона в Україну та назвали дату

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну вже цього тижня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель в коментарі "Суспільному".

За інформацією Кассанеля, візит запланований на середу, 15 червня. Макрон приїде до України після його поїздки до Молдови.

Варто зазначити, що останній візит голови французької держави до України був 8 лютого цього року.

Нагадаємо, раніше в Єлисейському палаці повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон не має твердих планів здійснити візит в Україну під час повномасштабного вторгнення Росії.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, Макрон планував відвідати Україну разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

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ФранціяУкраїнаЕммануель МакронВізит в Україну