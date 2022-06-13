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Во Франции подтвердили визит Макрона в Украину и назвали дату

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину на этой неделе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель в комментарии "Суспільному".

По информации Кассанеля, визит запланирован на среду, 15 июня. Макрон приедет в Украину после его поездки в Молдову.

Следует отметить, что последний визит главы французского государства в Украину был 8 февраля этого года.

Напомним, ранее в Елисейском дворце сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон не имеет четких планов совершить визит в Украину во время полномасштабного вторжения России.

Также мы писали, что, по информации СМИ, Макрон планировал посетить Украину вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги.

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ФранцияУкраинаЭммануэль МакронВизит в Украину