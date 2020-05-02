У Франції планують ввести карантин для мандрівників

Уряд Франції планує ввести 14-денний карантин для мандрівників і жителів країни через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, згідно із законопроектом щодо виходу Франції з карантину, мандрівники і жителі країни, які повертаються з-за кордону, будуть зобов'язані пройти 14-денний карантин по прибуттю в країну.

Нагадаємо, у Франції кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції становить 24 087, з них 427 померли за минулу добу. У лікарнях і закладах опіки померли 15 053 і 9 034 осіб відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції з 11 травня почнуть пом'якшувати карантинні заходи, введені через спалах коронавірусу. Так, в країні послаблять обмеження на пересування людей, а також відкриють дитячі садки, початкові школи, магазини, невеликі музеї і бібліотеки.