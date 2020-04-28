У Франції пом'якшать карантинні заходи з 11 травня

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В країні будуть ослаблені обмеження на пересування людей

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив, що в країні з 11 травня будуть пом'якшені карантинні заходи, які були введені через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Le Figaro.

Так, з 11 травня у Франції будуть ослаблені обмеження на пересування людей.

Крім того, буде дозволено відкриття дитячих садків і початкових шкіл, однак закладам залишають рішення про їх відкриття. При цьому прем'єр зазначив, що носіння масок у дитячих садках буде заборонено.

Він також додав, що в класах має бути не більше 15 учнів, але при цьому на вибір батьків залишається можливість залишитися на дистанційному навчанні.

Едуар Філліп додав, що також будуть відкриті ясла. Однак у групах має бути не більше десяти дітей.

"Носіння маски для працівників ясел буде обов'язковим. І звичайно, маски не будуть носити діти молодше трьох років", - уточнив він.

Також з 11 травня зможуть відновити свою роботу магазини. Однак про відкриття кафе і ресторанів буде вирішено лише в червні.

Крім того, дозволено відкритися маленьким музеям і бібліотекам. А Також буде дозволено збиратися групами не більше десяти осіб.

За останніми даними, в країні виявлено понад 128 тисяч випадків захворювання коронавірусом, понад 23,2 тисячі людей померли.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон продовжив заходи з обмеження пересувань по країні. Обмеження на пересування в країні були продовжені до 11 травня.

Крім того, Макрон оголосить про продовження карантину. Карантин та його заходи будуть продовжені до 10 травня. Французька влада побоюється сценарію другої хвилі з-за поспішного зняття обмежень, тому їх будуть скасовувати поступово і тільки після стабілізації рівня поширення вірусу.