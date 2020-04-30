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У Росії продовжили обмеження на в'їзд іноземців

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 06:38
У Росії продовжили обмеження на в'їзд іноземців
Фото: Михайло Мішустін (з відкритих джерел)

Обмеження продовжили на невизначений термін

Уряд Російської Федерації продовжило обмеження на в'їзд іноземців в країну з-за пандемії коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду РФ.

Наголошується, що поки не можна назвати точну дату, коли обмеження, введені через коронавіруса, можуть бути повністю зняті. У тому числі - по перетинанню кордонів Російської Федерації. До 30 квітня включно для іноземних громадян діє обмеження на в'їзд в РФ

"Я підписав розпорядження Уряду про продовження цього терміну до тих пір, поки боротьба з інфекцією не буде завершена і епідеміологічна ситуація не покращиться", - повідомив глава уряду Михайло Мішустін.

Також повідомляється, що для деяких категорій громадян іноземних держав обмеження на в'їзд будуть скасовані, у тому числі для фахівців, які ведуть наладку та технічне обслуговування імпортного обладнання. Така міра дозволить знизити негативний вплив обмежень на діяльність російських промислових підприємств. Включаючи ті, які виробляють обладнання для боротьби з коронавирусной інфекцією.

Раніше президент Російської Федерації Володимир Путін продовжив обмежувальні заходи, які були введені з-за пандемії коронавіруса, до 11 травня.

Крім того, раніше РБК-Україна писало, як Путін використовує пандемію коронавіруса для зняття санкцій.

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