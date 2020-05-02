Во Франции планируют ввести карантин для путешественников

Правительство Франции планирует ввести 14-дневный карантин для путешественников и жителей страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, согласно законопроекту по выходу Франции из карантина, путешественники и жители страны, которые возвращаются из-за рубежа, будут обязаны пройти 14-дневный карантин по прибытию в страну.

Напомним, во Франции количество летальных случаев от коронавирусной инфекции составляет 24 087, из них 427 скончались за минувшие сутки. В больницах и учреждениях опеки умерли 15 053 и 9 034 человек соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции с 11 мая начнут смягчать карантинные меры, введенные из-за вспышки коронавируса. Так, в стране ослабят ограничение на передвижение людей, а также откроют детские сады, начальные школы, магазины, небольшие музеи и библиотеки.