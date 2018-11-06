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Макрон закликав Європу приготуватися до захисту від Росії, Китаю і США

Новини » Політика    06.11.2018 - 11:28
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Макрон назвав Європу головною жертвою розриву договору про РСМД

Президент Франції Еммануель Макрон закликає європейські країни приготуватися до захисту від Росії, Китаю і США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Liberation.

За словами Макрона, головною жертвою виходу США з договору про ракети середньої та малої дальності з Росією стане Європа та її безпека. Він також підкреслив, що європейські країни не зможуть захиститися без єдиної армії.

"Це необхідно перед лицем Росії, яка знаходиться біля наших кордонів і яка може діяти загрозливо", - зазначив Макрон і додав, що Європа має бути здатна захищатися самостійно, не залежачи від США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп доручив низці відомств підготувати доповідь щодо договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) для Конгресу.

У жовтні стало відомо, що Трамп і Макрон мають намір обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним договір про РСМД. Відзначимо, французький лідер неодноразово виступав на підтримку цієї угоди.

 

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Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиракетаЕммануель Макрон
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