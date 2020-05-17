У Франції незадоволені рішенням Італії про відкриття кордонів

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На думку глави МВС Франції Крістофа Кастанера, відкриття Італією кордонів для туристів не відповідають ідеї солідарності

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер вважає, що країнам Європейського союзу (ЄС) необхідно погоджувати рішення про відкриття кордонів. Він має намір обговорити це питання з главою МВС Італії Лучаной Ламорджезе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За його словами, заява італійських властей про відкриття кордонів для туристів не відповідають ідеї солідарності.

"Для нас дуже важливо узгоджувати рішення на європейському рівні, особливо в тому, що стосується Шенгенської зони. Сьогодні цього не відбувається", - підкреслив він.

Нагадаємо, Італія відкриває кордони з 3 червня на тлі пандемії коронавірусу. Указом уряду передбачається можливість в'їзду в Італію з країн Європейського союзу, Шенгенської зони, включаючи Швейцарію і Монако. При цьому самоізоляція після в'їзду в країну протягом 14 днів більше не буде обов'язковою. Таке рішення спрямоване на відновлення літнього туристичного потоку.

Відзначимо, 13 травня, в Європейської комісії підштовхнули ідею відкриття внутрішніх кордонів і відновлення туризму влітку в умовах пандемії коронавірусу. Разом з тим, Єврокомісія представила план відкриття кордонів і туризму в ЄС.

Також РБК-Україна писало, що уряд Чехії планує відкрити спільні кордони з Австрією і Словаччиною 8 червня. Однак Чехія не веде переговорів з Німеччиною про відкриття кордонів, оскільки там не настільки стабільна ситуація з поширенням коронавірусу.

Автор: Надія Собенко