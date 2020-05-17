ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Франції незадоволені рішенням Італії про відкриття кордонів

Новини » В світі     17.05.2020 - 00:09
У Франції незадоволені рішенням Італії про відкриття кордонів
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

На думку глави МВС Франції Крістофа Кастанера, відкриття Італією кордонів для туристів не відповідають ідеї солідарності

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер вважає, що країнам Європейського союзу (ЄС) необхідно погоджувати рішення про відкриття кордонів. Він має намір обговорити це питання з главою МВС Італії Лучаной Ламорджезе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За його словами, заява італійських властей про відкриття кордонів для туристів не відповідають ідеї солідарності.

"Для нас дуже важливо узгоджувати рішення на європейському рівні, особливо в тому, що стосується Шенгенської зони. Сьогодні цього не відбувається", - підкреслив він.

Нагадаємо, Італія відкриває кордони з 3 червня на тлі пандемії коронавірусу. Указом уряду передбачається можливість в'їзду в Італію з країн Європейського союзу, Шенгенської зони, включаючи Швейцарію і Монако. При цьому самоізоляція після в'їзду в країну протягом 14 днів більше не буде обов'язковою. Таке рішення спрямоване на відновлення літнього туристичного потоку.

Відзначимо, 13 травня, в Європейської комісії підштовхнули ідею відкриття внутрішніх кордонів і відновлення туризму влітку в умовах пандемії коронавірусу. Разом з тим, Єврокомісія представила план відкриття кордонів і туризму в ЄС.

Також РБК-Україна писало, що уряд Чехії планує відкрити спільні кордони з Австрією і Словаччиною 8 червня. Однак Чехія не веде переговорів з Німеччиною про відкриття кордонів, оскільки там не настільки стабільна ситуація з поширенням коронавірусу.

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся