Італія на початку червня відкриває кордони

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Передбачається можливість в'їзду в Італію з країн Європейського союзу, Шенгенської зони, включаючи Швейцарію і Монако

Італія відкриває кордони з 3 червня на тлі пандемії коронавірусу. Самоізоляція після в'їзду більше не буде обов'язковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання La Republicca.

Так, указом уряду передбачається можливість в'їзду в Італію з країн Європейського союзу, Шенгенської зони, включаючи Швейцарію і Монако. При цьому самоізоляція після в'їзду в країну протягом 14 днів більше не буде обов'язковою.

Як повідомляється, таке рішення спрямоване на відновлення літнього туристичного потоку. Очікується, що інші країни-члени ЄС також відкриють кордони 3 червня в результаті Брюссельських рекомендацій.

Зазначається, що всі зовнішні європейські кордони, тобто з іншим світом, залишаться закритими принаймні до 15 червня. У середині наступного місяця Європейська комісія вирішить, зняти блокаду або продовжити її.

У разі нового спалаху коронавірусної інфекції влада на регіональному або національному рівні може знову обмежити пересування в конкретних районах.

Також повідомлялося, що з 3 червня дозволять вільне пересування по країні, а 18 травня планують дозволити поїздки в усі регіони.

Раніше РБК-Україна писало, що в Італії вилікувались більша частина всіх заражених COVID-19. За даними на 13 травня, з 222 104 інфікованих одужала 112 541 особа.

Автор: Майксим Зайченко