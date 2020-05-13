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У ЄС прагнуть відкрити кордони для літнього туризму

Новини » В світі     13.05.2020 - 19:59
У ЄС прагнуть відкрити кордони для літнього туризму
Фото: прапор ЄС (pixabay.com)

На туризм припадає близько десятої частини економіки Євросоюзу

У середу, 13 травня, в Європейської комісії підштовхнули ідею відкриття внутрішніх кордонів і відновлення туризму влітку в умовах пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначається, у зв'язку з тим, що сектор туризму, на який зазвичай припадає близько десятої частини економіки ЄС, нині знищений пандемією коронавірусу. Виконавча комісія ЄС закликала повернутися до "необмеженого вільного пересування", хоча і з заходами безпеки, такими як маски для обличчя в літаках.

"Наші думки тепер звернені до літа і до місць, які ми любимо відвідувати. Це означає, що потрібно зробити поступові, обережні кроки, щоб допомогти перезапуску подорожей згідно з тим, що говорить нам наука", - сказала Маргрет Вестагер, депутат Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія представила план відкриття кордонів і туризму в ЄС. Кордони рекомендують відкривати в рівній мірі для всіх країн Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області влітку очікують до 5 млн туристів через закриті кордони. Влада розраховує, що Одеська область у цьому році буде 100% туристичним центром України.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині влітку відкриються близько половини усіх готелів за умови дотримання соціального дистанціювання.

Теги Новини України ЕвросоюзтуризмКоронавірус
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