Во Франции недовольны решением Италии об открытии границ

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По мнению главы МВД Франции Кристофа Кастанера, открытие Италией границ для туристов не соответствуют идее солидарности

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер считает, что странам Европейского союза (ЕС) необходимо согласовывать решение об открытии границ. Он намерен обсудить этот вопрос с главой МВД Италии Лучаной Ламорджезе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По его словам, заявление итальянских властей об открытии границ для туристов не соответствуют идее солидарности.

"Для нас очень важно согласовывать решения на европейском уровне, особенно в том, что касается Шенгенской зоны. Сегодня этого не происходит", - подчеркнул он.

Напомним, Италия открывает границы с 3 июня на фоне пандемии коронавируса. Указом правительства предусматривается возможность въезда в Италию из стран Европейского союза, Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако. При этом самоизоляция после въезда в страну в течение 14 дней больше не будет обязательной. Такое решение направлено на возобновление летнего туристического потока.

Отметим, 13 мая, в Европейской комиссии подтолкнули идею открытия внутренних границ и восстановления туризма летом в условиях пандемии коронавируса. Вместе с тем, Еврокомиссия представила план открытия границ и туризма в ЕС.

Также РБК-Украина писало, что правительство Чехии планирует открыть общие границы с Австрией и Словакией 8 июня. Однако Чехия не ведет переговоров с Германией об открытии границ, поскольку там не настолько стабильная ситуация с распространением коронавируса.

Автор: Надежда Собенко