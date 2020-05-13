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У Чехії планують відкрити спільні кордони з Австрією і Словаччиною в червні

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 16:32
У Чехії планують відкрити спільні кордони з Австрією і Словаччиною в червні
Фото: Андрій Бабиш (flickr.com-oberbank)

З Німеччиною Чехія поки не планує відкривати кордони

Уряд Чехії планує на відкриття спільних кордонів з Австрією і Словаччиною 8 червня. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш, передає Reuters.

Як зазначив чеський прем'єр, відкриття кордонів планується до початку літнього туристичного сезону, щоб мешканці трьох країн могли подорожувати між ними.

"Думаю, може вийти, що 8 або 15 червня наші три країни відкриються разом", - сказав Бабиш.

При цьому прем'єр зазначив, що на даний момент Чехія не веде переговорів з Німеччиною про відкриття кордонів, оскільки там не настільки стабільна ситуація з поширенням коронавіруса, як в Австрії та Словаччини.

Зазначається, що станом на ранок 13 травня в Чехії офіційно зареєстровано 8223 випадку коронавіруса, а також 284 летальні випадки.

Нагадаємо, 13 травня Єврокомісія представила план відкриття кордонів і туристичної сфери в країнах Євросоюзу. Так, в ЄС рекомендувала країнам відкривати кордони у разі стабільної ситуації з поширенням COVID-19. При цьому країни ЄС закликали послаблювати контроль для всіх сусідів в однаковому порядку.

Також РБК-Україна писало, що Австрія і Німеччина планують відкрити спільні кордони з 15 червня. При цьому в Австрії вже почали послаблювати контроль на кордоні.

Теги Новини України ЧехияСловаччинаАвстріякордонкарантин
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