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У Франції назвали кількість засуджених "жовтих жилетів" з початку протестів

Новини » Суспільство    24.03.2019 - 17:32
У Франції назвали кількість засуджених "жовтих жилетів" з початку протестів
Фото: протести "жовтих жилетів" у Парижі (liberation.fr)

Майже 2 тисячі протестувальників були засуджені

Міністр юстиції Франції Ніколь Беллубе розповіла скільки учасників руху "жовтих жилетів" були засуджені з листопаду 2018 року, коли в країні почалися акції протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За даними Беллубе, з початку маніфестацій, 17 листопада 2018 року, французькі суди винесли вироки майже 2 тисячам протестувальників. Майже в половині випадків демонстранти були покарані реальним терміном ув'язнення. Також деяким особам заборонено найближчим часом відвідувати Париж.

"В 40% випадків порушники закону покарані реальними термінами ув'язнення, а у відношенні інших 60% застосовані інші заходи. Зокрема, цих людей засудили на обов'язкові суспільно корисні роботи або щодо них винесені умовні тюремні терміни", - розповіла міністр.

Зазначається, що тривалість термінів ув'язнення маніфестантів - від 1 місяця до 3 років. Наразі на розгляді суддів знаходяться справи про притягнення до відповідальності ще 1800 осіб.

Крім того, за розглянутими справами 390 осіб були направлені до в'язниці з залу суду або відразу після затримання.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, попри заборону на проведення демонстрацій, учасники руху "жовтих жилетів" вийшли на антиурядові акції протесту у Парижі та ще декількох містах Франції.

Як писало РБК-Україна, вчора правоохоронці затримали щонайменше 70 протестувальників, які вийшли на вулиці Парижу попри заборону поліції. Також працівники поліції провели 6825 профілактичних перевірок у місцях зборів "жовтих жилетів".

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