"Это позор": Трамп об ударах Украины по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и назвал такие атаки "позором".

Как сообщает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.

В ходе разговора ведущий напомнил Трампу, что Украина снова начала атаковать российские НПЗ, хотя ранее он призвал Владимира Зеленского прекратить такие удары.

"Если вы говорите мне, что Зеленский снова бьет по нефтеперерабатывающим заводам, то все, что он делает, – это повышает мировые цены на нефть", – заявил лидер США.

Он добавил, что у Украины якобы достаточно других целей для атак, поэтому ей не обязательно бить именно по НПЗ. России

"Я считаю, что это позор. Есть множество других целей. Им не обязательно бить туда. Есть много целей, по которым можно наносить удары", - сказал американский президент.

Трамп также подчеркнул, что украинские атаки повреждают производство дизельного горючего в России, которое, по его словам, нужно США и другим странам.

"Когда он бьет по НПЗ, где производят дизельное горючее, а оно нужно нам и всему миру, то он этим не оказывает миру хорошую услугу", - заявил глава Белого дома.

Почему Трамп выступает против ударов по российским НПЗ

Трамп стремится снизить цены на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые должны пройти 3 ноября.

В этом контексте американский президент объявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного горючего.

Зеленский подверг критике эту договоренность, заявив, что ослабление ограничений на российское горючее будет помогать финансировать войну против Украины.

По словам президента Украины, после оглашения так называемого энергетического перемирия Киев на три дня приостановил удары по российским НПЗ. В то же время, Россия продолжала атаковать украинские энергетические объекты.