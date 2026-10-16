"Когда впервые встал на протез, боль прошла": как в Украине восстанавливаются после ампутации

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В Украине тысячи людей после ампутации конечностей заново учатся жить. Современные протезы позволяют возвращаться к привычному ритму, работать, заниматься спортом и даже нести военную службу. Но путь к восстановлению начинается задолго до первых шагов на протезе.

Корреспондентка РБК-Украина побывала в сети центров протезирования "Без обмежень" в Киеве и рассказывает, как люди проходят путь от первого слепка до полноценной жизни с протезом.

"Ампутация не повод останавливаться": как британец "Сноу" вернулся к службе

Ежеточного британец Рис с позывным "Сноу" надевает протез ноги и отправляется на командно-наблюдательный пункт. Он – командир подразделения иностранных добровольцев "Snow Storm" (Снежная буря) в 3-й отдельной штурмовой бригаде, который несмотря на ампутацию продолжает службу.

"Я уже гражданин Украины, поэтому защищать ее – теперь это мой долг", – так объясняет 27-летний "Сноу" свою мотивацию оставаться на фронте.

Ранее Рис служил в регулярной армии Великобритании, был на операции в Африке в Мали. В 2023-м как доброволец приехал воевать за Украину. Сначала служил в Территориальной обороне, потом – в подразделении ГУР "Омега", а впоследствии присоединился к 3-й ОШБ.

В Часовом Яру Рис с группой бойцов уничтожил 10 врагов, а затем 7 км пронес раненого побратима в безопасное место, за что получил отличия президента Украины "За оборону Украины". Эта награда помогла ему получить гражданство.

Фото: Британец Рос "Сноу" стал в защиту Украины в 2023-м (предоставил центр протезирования "Без ограничений")

"В сентябре прошлого года мы должны были уже идти на ротацию, отходили с позиции, когда нас атаковал FPV. Помню, как смотрю – а у меня пол ноги нет. Все остальные из нашей группы уцелели", – рассказывает "Сноу".

Рису ампутировали конечность на уровне голени, а через 3-4 месяца лечения начался этап протезирования.

"Мне предлагали поехать в Англию, США, Германию и Швейцарию, но я выбрал Украину. Здесь специалисты имеют больший опыт. Первые месяцы я фантомно чувствовал ногу, она будто жгла, но когда впервые стал на протез – все прошло. Первые уверенные шаги без костылей я сделал уже после 3-го занятия", – вспоминает "Сноу".

Тренировочный протез для Риса сделали за два дня. Все расходы на изготовление, установление и дальнейшую реабилитацию покрыла государственная программа.

"У Риса не было сопутствующих травм, поэтому это облегчило реабилитацию. Он уже дважды приходил на коррекцию куксоприемной гильзы – части протеза, которая плотно прилегает к ампутированной конечности (куксе) и удерживает протез. Это нормальный процесс, поскольку "спадает" лимфа и нога худеет", – объясняет слесарь протезно-ортопедических изделий Александр Чухманенко.

Фото: Рис "Сноу" после ранения (предоставил центр протезирования "Без ограничений")

Фото: Рис во время реабилитации (скриншот с видео)

Протез Риса рассчитан на 3-5 лет. Впрочем, надо периодически проходить "техосмотр".

"Сейчас я могу ходить, бегать, прыгать. Когда в отпуске, то регулярно занимаюсь в спортзале. Никаких ограничений для службы не имею. Бывает от длительного сидения на командно-наблюдательном пункте отекает кукса. Тогда встаю, чтобы походить. Поначалу, чтобы снять и надеть протез тратил 10-15 мин, сейчас – не дольше минуты", – делится Рис.

"Сноу" снимает протез только на ночь и перед душем.

"Когда украинцы видят людей с ампутациями, всегда готовы помочь. В других странах Европы такого нет. А вот инфраструктура здесь оставляет желать лучшего. В Британии более продуманные пространства для лиц с инвалидностью. Людям, которые сейчас в начале пути к протезированию, я бы сказал, что жизнь продолжается. Ампутация не повод останавливаться. Ту часть себя, которую потерял когда-то, я потом отыскал", – говорит "Сноу".

Снова "встать на ноги": как действует программа протезирования

История Риса "Сноу" – лишь один пример того, как в Украине работает система протезирования. Только с начала полномасштабной войны более 44 тыс. людей получили протезы конечностей по государственной программе.

Она покрывает все этапы – от изготовления и установки протеза до реабилитационных занятий, технических осмотров и пожизненной замены изделий как для военных, так и гражданских.

"Протезирование в Украине уже на высшем уровне, чем за рубежом, потому что имеем постоянную практику. Наши протезисты ездит на стажировку в Европу и США, чтобы учиться новому, но там нет такого количества пациентов. Зато у нас очень разные клинические случаи, которые нам приходится решать. На моей практике Рис не единственный иностранец, который протезировался в Украине, а потом вернулся на службу", – говорит Александр.

Пациенты по государственной программе могут самостоятельно выбирать центры для протезирования. Предельные суммы зависят от вида изделия и его функциональных возможностей. Для УБД действуют втрое более высокие лимиты.

В 2026-м на обеспечение украинцев вспомогательными средствами реабилитации и протезами выделили около 8 млрд гривен.

От слепка до готового изделия: как производят протезы в Украине

Первый тренировочный протез могут изготовить за несколько дней. Постоянный – за месяц-полтора, а для бедренного протеза процесс может длиться до четырех месяцев. Для гражданских пациентов изготавливают два протеза: купальный и постоянный, а УБД дополнительно еще получают высокотехнологичный.

"Сперва мы оцениваем ситуацию пациента. Администраторы смотрят, что надо по документам, есть ли соответствующие справки и направления. Параллельно с этим техник-протезист уже может делать слепок для изготовления первого протеза", – объясняет Александр.

Протезы изготавливают сразу в цехе при центре. Используют как украинские комплектующие, так и зарубежные, в частности из Германии, Исландии и США.

Фото: Cлесарь протезно-ортопедических изделий Александр Чухманенко во время работы (предоставил центр протезирования "Без ограничений")

"Для каждого пациента делаем индивидуальный слепок, который соответствует анатомическим особенностям. На пробный тренировочный протез натягиваем термолин и расплавляем в печи. После чего вакуумом натягиваем на гипсовую форму. Поскольку термолин прозрачный, то позволяет увидеть, какие места протеза могут в дальнейшем создавать дискомфорт пациенту. При необходимости изделие снова нагреваем, чтобы откорректировать", – объясняет Александр.

Только после этого изготавливают постоянный вариант.

"В течение всей жизни форма куксы меняется, потому что меняется мышца, со временем спадает лимфа. Поэтому периодически надо "подгонять" куксоприемную гильзу.", – добавляет протезист.

Бывают случаи, когда человека могут направить на реампутацию, если текущее состояние не позволяет провести протезирование.

"Мы никому не отказываем, но если видим, что человек не готов к протезированию, то рекомендуем сперва пройти еще определенные этапы", – отмечает Александр.

Первые шаги самые трудные, но они дают надежду

Даже хороший протез не гарантирует, что человек сразу сможет на нем нормально ходить. Нужно время, чтобы научиться им пользоваться. Для этого пациенты работают над физическим восстановлением.

"На первых этапах пациенту нужно научиться правильно ходить. Человек может неправильно ступать, ставить носок или очень наклоняться. Если упустить это на початках, потом уже переучить очень сложно. При простейших случаях – протезе голени – за 2-3 занятия человек уже может хорошо ходить", – рассказывает физический терапевт Антон Герасимов.

Сперва пациентов учат стоять, поддерживаясь за брусья. Затем – правильно делать шаг, переносить нагрузку, держать точку опоры. Дальше – ходить с костылями, тогда – без них.

Фото: Реабилитация после протезирования (предоставил центр протезирования "Без ограничений")

В реабилитационном зале все максимально подстроено под вызовы жизни: здесь пациенты учатся ходить по лестнице, неровным поверхностям, удерживать баланс, тренируются на беговой дорожке и велосипеде. Через несколько занятий пациента выводят на улицу, чтобы адаптировать к реальной среде.

"При потере голени можно восстановить свою жизнь почти на 100%. Если нет колена, то это уже намного тяжелее. Вычленение (ампутация на уровне сустава без спиливания кости, – РЕД.) и парные ампутации, особенно на уровне бедра – самые тяжелые случаи. Совсем другая история с руками – функции не восстанавливаются полностью даже с бионическими протезами", – добавляет Антон.

Реабилитация пациентов с протезами рук длится дольше, но все зависит от вида ампутации – самые тяжелые плечевые и парные.

При установлении тягово-механического протеза человека учат работать плечами, чтобы он мог управлять специальным крюком вместо пальцев. У бионического протеза принцип другой – изделие считывает электрические сигналы от сокращения мышц куксы, когда человек думает о движении.

"Моя задача как реабилитолога – учить человека доверять протезу. После потери конечностей люди подавлены, но когда делают первые успехи с протезом – в глазах загорается огонек и они понимают, что могут полноценно жить дальше. Бывает, что этот огонек кое-кому надо раздуть. Нет таких, чтобы не научились – ходят все", – говорит физический терапевт.

Фото: слева направо: слесарь протезно-ортопедических изделий Александр Чухманенко, техник-протезист-ортезист Михаил Грисевич, физический терапевт Антон Герасимов (предоставил центр протезирования "Без ограничений")

Для многих пациентов важна не только техническая помощь, но и опыт людей, которые сами прошли путь от ампутации до протезирования.

"У нас работает Женя с ампутацией руки – он менеджер по работе с пациентами. А наш протезист Миша – ветеран ООС, который в 2020-м у нас протезировался, теперь сам протезирует, у него много пациентов именно военные. У парней к нему возникает больше доверия. Миша на собственном опыте может им рассказать, что норм, а что – нет. В нашей работе вдохновляет, когда изготавливаешь человеку первый протез и это зажигает в нем искру – он снова хочет жить. И это мотивирует делать дальше и еще лучше", – говорит Александр.