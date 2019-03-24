Во Франции назвали число осужденных "желтых жилетов" с начала протестов

Фото: протесты "желтых жилетов" в Париже (liberation.fr)

Почти 2 тысячи протестующих были осуждены

Министр юстиции Франции Николь Беллубе рассказала сколько участников движения "желтых жилетов" были осуждены с ноября 2018 года, когда в стране начались акции протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По данным Беллубе, с начала манифестаций, 17 ноября 2018 года, французские суды вынесли приговоры почти 2 тысячам протестующих. Почти в половине случаев демонстранты были наказаны реальным сроком тюремного заключения. Также некоторым лицам запрещено в ближайшее время посещать Париж.

"В 40% случаев нарушители закона наказаны реальными сроками тюремного заключения, а в отношении остальных 60% применены другие меры. В частности, этих людей осудили на обязательные общественно полезные работы или в отношении них вынесены условные тюремные сроки", - рассказала министр.

Отмечается, что продолжительность сроков заключение манифестантов - от 1 месяца до 3 лет. Сейчас на рассмотрении судей находятся дела о привлечении к ответственности еще 1800 человек.

Кроме того, за рассмотренными делами 390 человек были направлены в тюрьму из зала суда или сразу после задержания.

Напомним, в субботу, 23 марта, несмотря на запрет на проведение демонстраций, участники движения "желтых жилетов" вышли на антиправительственные акции протеста в Париже и еще нескольких городах Франции.

Как писало РБК-Украина, вчера правоохранители задержали по меньшей мере 70 протестующих, которые вышли на улицы Парижа несмотря на запрет полиции. Также сотрудники полиции провели 6825 профилактических проверок в местах сборов "желтых жилетов".