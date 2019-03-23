У Парижі зросла кількість затриманих "жовтих жилетів"

Фото: протести у Франції(twitter.com/CCastaner)

Правоохоронці затримали 70 осіб

У штаб-квартирі поліції повідомили, що число затриманих учасників протестних акцій "жовтих жилетів" 23 березня склало 70 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, що правоохоронці на 19-й день мобілізації "жовтих жилетів" провели 6825 профілактичних перевірок.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Парижі учасники руху "жовтих жилетів" вийшли на акції протесту, незважаючи на заборону поліції проводити будь-які заходи в околицях міста. Також повідомлялося про щонайменше 51 затриманого.

Також раніше поліція заборонила протести "жовтих жилетах" в Парижі, які повинні були пройти 23 березня. Зокрема, під заборону потрапили акції на площі Шарля де Голля, де знаходиться Тріумфальна арка, а також в районі Єлисейського і Бурбонського палаців.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон виключив можливість застосування збройних сил для розгону акцій протесту руху "жовтих жилетах" в Парижі. Чутки про використання армійських підрозділів почали поширюватися після того, як стало відомо про мобілізацію спеціальних загонів Sentinelle.