ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Попри заборону, "жовті жилети" вийшли на протести у Парижі

Новини » Суспільство    23.03.2019 - 14:48
Попри заборону, "жовті жилети" вийшли на протести у Парижі
Фото: протести у Парижі (AP)

Правоохоронці затримали понад 30 осіб

Сьогодні, 23 березня, у Парижі учасники руху "жовтих жилетів", попри заборону французької поліції, вийшли на антиурядові акції протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, незважаючи на указ префектури, що забороняє будь-які демонстрації в околицях міста, та перекриття поліцією території Єлисейських полів учасники руху "жовтих жилетів" поновили свої акції протесту.

Кілька десятків активістів забралися поблизу станції метро Денферт-Рошро, де розпочнеться марш у напрямку базиліки Сакре-Кер. Також група демонстрантів зібралася поблизу Трокадеро, де планується сидячий протест.

За даними штабу поліції Парижу, станом на зараз правоохоронці затримали щонайменше 31 особу в ході перевірок в місцях, де були оголошені збори "жовтих жилетів".

Зазначається, що повідомлень про інциденти чи сутички під час сьогоднішніх мітингів правоохоронці не отримували.

Нагадаємо, раніше поліція заборонила протести "жовтих жилетів" в Парижі, які були заплановані на 23 березня. Зокрема, під заборону потрапили акції на площі Шарля де Голля, де знаходиться Тріумфальна арка, а також в районі Єлисейського і Бурбонського палаців.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон виключив можливість застосування збройних сил для розгону акцій протесту руху "жовтих жилетів" в Парижі.

В Угорщині відбувся протест через академічні реформи Більше 20 активістів руху "жовтих жилетів" засудили до позбавлення волі
Новини України ФранціяПарижЖовті жилетипротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся