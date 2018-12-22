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Кількість загиблих через протести у Франції зросла до 10

Новини » Надзвичайні події    22.12.2018 - 12:02
Кількість загиблих через протести у Франції зросла до 10
Фото: протести "жовтих жилетах" у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Інцидент стався ввечері 21 грудня

Кількість жертв в ході акцій протесту "жовтих жилетів" у Франції зросла до 10. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Як повідомляється, у п'ятницю, 21 грудня, поблизу міста Перпин'ян внаслідок зіткнення з вантажівкою, яка була зупинена через блокаду дороги "жовтими жилетами", загинув 36-річний чоловік.

"Водій вантажівки залишився на місці і чекав на прибуття поліції, на відміну від людей, які блокували дорогу та втекли", - розповів прокурор міста Жан-Жак Фаньі.

За словами Фаньі, на місці інциденту залишилися "тільки дві чи три жінки з числа "жовтих жилетів", котрі також чекали поліцію".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість жертв в ході акцій протесту "жовтих жилетів" у Франції зросла до 9. Активіст, який був місцевим лідером руху "жовтих жилетах" у місті Ажен, був збитий вантажівкою.

Раніше РБК-Україна писало, що у Франції, 18 грудня, "жовті жилети" захопили пункти оплати за проїзд по автомагістралях і підпалили їх. Оператор дорожнього руху Франції Vinci Autoroutes заявив, що кілька перехресть шосе серйозно пошкоджені через протести активістів.

Зазначимо, у Франції в суботу, 15 грудня, поновилися антиурядові протести з участю руху "жовтих жилетів". Тоді повідомлялося, що в ході акцій до вечора в Парижі і передмістях було затримано 136 осіб, 96 з них - були поміщені під варту.

Під час протестів у Барселоні постраждали десятки людей У Португалії відбулися зіткнення між "жовтими жилетами" та поліцією
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