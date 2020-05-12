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У Франції 1,5 млн учнів повертаються на навчання після 2-місячного карантину

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 15:59
У Франції 1,5 млн учнів повертаються на навчання після 2-місячного карантину
Фото: прапор Франції (pixabay.com)

У класах повинні дотримуватися правил соціальної дистанції та гігієни

У вівторок, 12 травня, у Франції 1,5 млн учнів молодших класів повертаються на навчання після 2-місячного карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначається, уроки в перший день охоплювали не математику або граматику, а гігієну в умовах надзвичайної ситуації в області суспільної охорони здоров'я.

Зокрема, дітям розповідали пор необхідність миття рук, не доторкатися лиця та триматися подалі один від одного.

Нагадаємо, 11 травня у Франції почався вихід з жорсткого карантину. На роботу вийшли викладачі, щоб підготуватися до появи учнів на наступний день. У класах повинні перебувати не більше 10 дітей одночасно. Деякі школи можуть частково продовжити дистанційне навчання, але це за бажанням.

Крім цього, в країні буде дозволено їздити на авто і гуляти без спеціального дозволу. Також відкриються магазини, а громадський транспорт буде їздити більш інтенсивно.

Зазначимо, з середини березня до початку травня у Франції було виписано 915 000 штрафів за порушення карантину. Це принесло французькому уряду понад 123 мільйонів євро.

Україні перший етап пом'якшення карантину стартував також 11 травня. Зняття обмежень відбуватиметься у кількох сферах бізнесу та суспільного життя.

Теги Новини України ФранціяКоронавірус
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