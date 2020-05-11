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У Франції, Італії та Іспанії виписали понад 2 млн штрафів за порушення карантину

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 08:17
У Франції, Італії та Іспанії виписали понад 2 млн штрафів за порушення карантину
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Штрафи починаються з суми в 135 євро

У Франції, Італії та Іспанії виписали понад 2 мільйони штрафів за порушення карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Як повідомляється, іспанська поліція за час карантину виписала 837 000 штрафів. Це понад 15 000 в день. Вони починаються з 600 євро за прогулянку по вулиці або виїзд з міста, але можуть доходити до 10 000 євро. додатково до штрафів було заарештовано близько 7500 іспанців.

В Італії поліція має право перевіряти, чи дотримуються правила карантину. До недавнього часу, навіть у невеликих селах, ніхто не виходив на вулицю, тому що силовики можуть накласти штраф без роздумів. Порушники отримують штраф у розмірі 206 євро або до 3 місяців в'язниці.

"Італійській поліції навіть вдалося перевірити 270 000 осіб за один день і виписати 16 000 штрафів. Це було на Великдень. З 11 березня по 3 травня 418 222 людини були оштрафовані за "необмежений проїзд". Штрафи варіювалися від 206 до 3000 євро", - йдеться в повідомленні.

У Франції люди повинні мати при собі дозвіл, чому їм можна бути на відкритому повітрі. Якщо його немає, людина сплачує штраф у розмірі 135 євро. З середини березня до початку травня було видано 915 000 штрафів. Це принесло французькому уряду понад 123 мільйонів євро. Адвокати людей звернулися до суду, вважаючи такі дії неконституційними.

Нагадаємо, в Україні штраф за порушення карантину становить 17 тисяч гривень. При цьому при першому порушенні, згідно з постановою Кабміну, силовики повинні зробити попередження.

Також РБК-Україна писало, що в Румунії визнали неконституційним указ президента про введення режиму НС. Суд порахував, що редакції статті не вистачає ясності, точності та передбачуваності, по якій силовики можуть штрафувати громадян.

Теги Новини України ЕвропаКоронавірус
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