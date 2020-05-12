Во Франции 1,5 млн учеников возвращаются на учебу после 2-месячного карантина

Фото: флаг Франции (pixabay.com)

В классах должны соблюдаться правила социальной дистанции и гигиены

Во вторник, 12 мая, во Франции 1,5 млн учеников младших классов возвращаются на учебу после 2-месячного карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, уроки в первый день охватывали не математику или грамматику, а гигиену в условиях чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

В частности, детям рассказывали и необходимости мыть руки, не касаться лица и держаться подальше друг от друга.

Напомним, 11 мая во Франции начался выход из жесткого карантина. На работу вышли преподаватели, чтобы подготовиться к появлению учеников на следующий день. В классах должны находиться не более 10 детей одновременно. Некоторые школы могут частично продолжить дистанционное обучение, но это по желанию.

Кроме этого, в стране будет разрешено ездить на авто и гулять без специального разрешения. Также откроются магазины, а общественный транспорт станет ездить более интенсивно.

Отметим, с середины марта до начала мая во Франции было выписано 915 000 штрафов за нарушение карантина. Это принесло французскому правительству более 123 миллионов евро.

В Украине первый этап смягчения карантина стартовал также 11 мая. Снятие ограничений будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни.