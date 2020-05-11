У Франції почався вихід з жорсткого карантину

Фото: прапор Франції (pixabay.com)

У країні відкриються деякі школи, магазини, а транспорт буде їздити частіше

У понеділок, 11 травня, у Франції почалося поступове ослаблення карантину, запровадженого майже два місяці тому через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Так, в країні буде дозволено їздити на авто і гуляти без спеціального дозволу; відновиться робота деяких шкіл, магазинів; громадський транспорт буде їздити більш інтенсивно.

Пересуватися можна буде в радіусі 100 кілометрів.

Проте, зберігаються обмеження зібрань - одночасно можуть збиратися не більш 10 осіб. Також знову можна займатися спортом у будь-який час доби без будь-якого дозволу.

Також зазначається, що для поїздок на громадському транспорті потрібно сертифікат від роботодавця. Але це зобов'язання залишається для тих, хто збирається користуватися транспортом у годину пік в столичному регіоні - таким чином, пріоритет віддається людям, які їдуть на роботу або по невідкладних справах.

Крім цього, у транспорті буде введено "масковий режим". У громадських місцях це необов'язково, але настійно рекомендується.

У більшості регіонів Франції знову дозволяється гуляти в парках. Але в столиці та східному регіоні Гран-Ест, найбільш постраждалих від епідемії, вони поки залишаються закритими.

Також сьогодні на роботу викладачі вийшли, щоб підготуватися до появи учнів завтра, 12 травня. У класі перебуватимуть не більше 10 дітей одночасно. Деякі школи можуть частково продовжити дистанційне навчання, але це за бажанням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з середини березня до початку травня у Франції було виписано 915 000 штрафів за порушення карантину. Це принесло французькому уряду понад 123 мільйонів євро.