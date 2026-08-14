На Франковщине пьяный офицер ТЦК "отправил" солдата на операционный стол
ГБР задержало чиновника районного ТЦК в Ивано-Франковской области, который в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил подчиненного. В результате нападения пострадавший оказался в больнице и нуждается в операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали инцидента
Событие произошло в одном из районных ТЦК и СП Ивано-Франковской области. По данным следствия, старший лейтенант приехал на службу ночью в состоянии алкогольного опьянения и решил "воспитать" солдата, который находился в суточном наряде.
Офицер унижал подчиненного, демонстрировал превосходство и применил к нему физическую силу.
Утром 13 августа 45-летний пострадавший доставлен в больницу во Львов. У него диагностировали закрытый разрыв левого акромиально-ключичного соединения, из-за чего мужчину направили на оперативное вмешательство.
Пребывание офицера в состоянии опьянения подтвердило признание - прибор зафиксировал 0,69 промилле алкоголя. Свидетели также подтвердили этот факт.
Фото: на Франковщине пьяный офицер ТЦК избил подчиненного (dbr.gov.ua)
Что угрожает задержанному
Правоохранители допросили свидетелей и потерпевшего, провели следственные эксперименты и изъяли военные и медицинские документы.
Задержанному офицеру объявили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
ГБР подало ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
Громкие скандалы и задержания в ТЦК
Напомним, правоохранители продолжают разоблачать коррупционные и другие правонарушения среди руководства территориальных центров комплектования.
Кроме того, Нацполиция уже сообщила о подозрении почти 80 руководителям ТЦК. Следователи проверяют факты незаконного оформления брони для около 2,5 тысяч военнообязанных, а в рамках расследований было изъято более 83 тысяч постановлений ВЛК.
Также правоохранители задержали главу Николаевского областного ТЦК. Его разоблачили на получении взятки в размере 15 тысяч долларов за помощь в уклонении от мобилизации.