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Фракція БПП голосуватиме за інавгурацію Зеленського 20 травня

Новини » Вибори 2019    16.05.2019 - 10:47
Фракція БПП голосуватиме за інавгурацію Зеленського 20 травня
Фото: Вадим Денисенко (РБК-Україна)

Зеленський наполягав на проведенні інавгурації 19 травня

На засіданні фракції "Блок Петра Порошенко" прийнято рішення голосувати за проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 20 травня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник уряду у парламенті, нардеп від фракції БПП Вадим Денисенко.

Зазначимо, що сам новообраний президент наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.

"Люди будуть голосувати так як хочуть, але офіційно фракція прийняла рішення голосувати за 20 число", - заявив Денисенко.

У свою чергу заступник глави фракції Сергій Березенко заявив, що частина фракції буде також голосувати за 19 травня.

"Ми будемо точно голосувати за інавгурацію. Велика частина за 19-те число, і переважна більшість фракції - за 20 число. Є одна проблема, пов’язана з 19 травня. Це вшанування жертв політичних репресій. Це принципова позиція частини наших депутатів. За 20 проголосували всі одностайно, тому ми за це будемо голосувати", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд України дав роз'яснення з приводу інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. У КСУ повідомили, що приведення президента України до присяги здійснює глава Конституційного суду України.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови комітету з питань регламенту і організації роботи ВР Павло Пинзеник заявив, що голова Верховної ради Андрій Парубій повинен провести додаткові консультації з новообраним президентом Володимиром Зеленським по прийняттю спільного рішення про дату проведення інавгурації.

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Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийинаугурацияВадим Денисенко
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