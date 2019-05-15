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Парубія чекають додаткові консультації з Зеленським про дату інавгурації

Новини » Вибори 2019    15.05.2019 - 16:35
Парубія чекають додаткові консультації з Зеленським про дату інавгурації
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Якщо жодна з постанов не набере голосів, то Парубій одноосібно визначить дату, заявив глава комітету ВР

Голова Верховної ради Андрій Парубій повинен провести додаткові консультації з новообраним президентом Володимиром Зеленським з прийняття спільного рішення про дату проведення інавгурації. Про це заявив голова комітету з питань регламенту та організації роботи ВР Павло Пинзеник, передає кореспондент РБК-Україна.

"Далі можливий розвиток подій двома шляхами. Голова Верховної ради зобов'язаний провести консультації з новообраним президентом про дату проведення урочистого засідання і пропонувати будь-яке рішення. Сподіваюся, що воно буде загальне. У разі якщо Верховна рада не призначає дату, у нього є повноваження за погодженням з новообраним президентом призначити дату інавгурації. Не може бути такого, що урочисте засідання не відбувається", - заявив Пинзеник.

За його словами, "якщо жодна з постанов не набере необхідної кількості голосів, то голова ВР одноосібно визначить дату за результатами консультацій з президентом, то так воно і буде".

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань регламенту прийняв рішення з приводу постанов про дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

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Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийАндрій Парубій
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