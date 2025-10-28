ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

FPV-дроны, баррикады и десятки погибших: в Бразилии вспыхнула война между властью и картелями

Бразилия, Вторник 28 октября 2025 21:05
UA EN RU
FPV-дроны, баррикады и десятки погибших: в Бразилии вспыхнула война между властью и картелями Иллюстративное фото: в Бразилии вспыхнула война между правительством и наркокартелями (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Рио-де-Жанейро вспыхнули ожесточенные бои между силовиками и наркокартелями, в результате которых погибли по меньшей мере 80 человек. Это самое масштабное вооруженное противостояние в Бразилии за последние десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, около 2,5 тысячи правоохранителей и спецназовцев штурмовали фавелы Алемао и Пенья - районы вблизи международного аэропорта. Они считаются главными опорными пунктами группировки "Красное командование", одного из самых влиятельных наркокартелей страны.

Операция началась на рассвете. В ответ боевики открыли огонь, поджигали автомобили и возводили баррикады. По данным местных СМИ, впервые в истории Бразилии наркоторговцы применили боевые FPV-дроны, которые сбрасывали взрывчатку на полицейские подразделения.

Картели, контролирующие до 70% наркорынка города, объявили локдаун - жителям приказали не выходить из домов. К полудню количество погибших превысило 80 человек, среди них четверо полицейских. Еще несколько правоохранителей и местных жителей получили ранения.

Губернатор штата Рио Клаудио Кастро заявил, что город фактически находится в состоянии войны. По его словам, во время операции задержали более 80 человек и изъяли более 40 автоматических винтовок.

Между тем представители левых партий назвали действия силовиков "государственной резней" и обвинили правительство в превращении бедных районов в настоящие зоны боевых действий.

Ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты разворачивают более 4 тысяч морских пехотинцев и моряков в водах вокруг стран Латинской Америки и Карибского бассейна для усиления борьбы с наркокартелями.

Также мы писали о том, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву, разрешающую прямые военные операции против латиноамериканских наркокартелей, признанных иностранными террористическими организациями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия Рио-де-Жанейро Лула да Силва
Новости
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию