FPV-дроны, баррикады и десятки погибших: в Бразилии вспыхнула война между властью и картелями

В Рио-де-Жанейро вспыхнули ожесточенные бои между силовиками и наркокартелями, в результате которых погибли по меньшей мере 80 человек. Это самое масштабное вооруженное противостояние в Бразилии за последние десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как пишет издание, около 2,5 тысячи правоохранителей и спецназовцев штурмовали фавелы Алемао и Пенья - районы вблизи международного аэропорта. Они считаются главными опорными пунктами группировки "Красное командование", одного из самых влиятельных наркокартелей страны.

Операция началась на рассвете. В ответ боевики открыли огонь, поджигали автомобили и возводили баррикады. По данным местных СМИ, впервые в истории Бразилии наркоторговцы применили боевые FPV-дроны, которые сбрасывали взрывчатку на полицейские подразделения.

Картели, контролирующие до 70% наркорынка города, объявили локдаун - жителям приказали не выходить из домов. К полудню количество погибших превысило 80 человек, среди них четверо полицейских. Еще несколько правоохранителей и местных жителей получили ранения.

Губернатор штата Рио Клаудио Кастро заявил, что город фактически находится в состоянии войны. По его словам, во время операции задержали более 80 человек и изъяли более 40 автоматических винтовок.

Между тем представители левых партий назвали действия силовиков "государственной резней" и обвинили правительство в превращении бедных районов в настоящие зоны боевых действий.