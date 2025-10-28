FPV-дрони, барикади і десятки жертв: у Бразилії спалахнула війна між урядом і наркокартелями
У Ріо-де-Жанейро спалахнули запеклі бої між силовиками та наркокартелями, внаслідок яких загинули щонайменше 80 людей. Це наймасштабніше збройне протистояння в Бразилії за останні десятиліття.
Як пише видання, близько 2,5 тисячі правоохоронців і спецпризначенців штурмували фавели Алемао та Пенья - райони поблизу міжнародного аеропорту. Вони вважаються головними опорними пунктами угруповання "Червоне командування", одного з найвпливовіших наркокартелів країни.
Операція розпочалася на світанку. У відповідь бойовики відкрили вогонь, підпалювали автомобілі та зводили барикади. За даними місцевих ЗМІ, уперше в історії Бразилії наркоторговці застосували бойові FPV-дрони, які скидали вибухівку на поліцейські підрозділи.
Картелі, що контролюють до 70% наркоринку міста, оголосили локдаун - мешканцям наказали не виходити з домівок. До полудня кількість загиблих перевищила 80 осіб, серед них четверо поліцейських. Ще кілька правоохоронців і місцевих жителів отримали поранення.
Губернатор штату Ріо Клаудіо Кастро заявив, що місто фактично перебуває у стані війни. За його словами, під час операції затримали понад 80 осіб і вилучили понад 40 автоматичних гвинтівок.
Тим часом представники лівих партій назвали дії силовиків "державною різаниною" та звинуватили уряд у перетворенні бідних районів на справжні зони бойових дій.
