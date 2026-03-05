ВСУ получили новый оптоволоконный дрон: он имеет рекордную дальность поражения
В Украине приняли на вооружение оптоволоконный квадрокоптер "Пташка". Он имеет рекордную дальность полета и поражения вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Пташка" изготавливается в Украине и уже активно применяется Силами обороны. Он имеет оптоволоконный канал управления и может наносить удары на расстоянии до 50 километров, что является рекордным значением для БПЛА данного типа на вооружении ВСУ.
"Ударный беспилотный комплекс нового поколения "Пташка" создан для работы в условиях интенсивных боевых действий. Он имеет усиленную композитную раму, высокопроизводительные электрические двигатели, тяговые винты и разделенный аккумуляторный блок для стабильной работы", - добавили в сообщении МОУ.
При этом конструкция дрона специально сбалансирована для выполнения маневров в полете. Дрон может выполнять задачи как днем, так и ночью, погодные условия значения не имеют.
"Боевой нагрузки этого дрона хватает для поражения вражеской пехоты, огневых позиций, блиндажей, автомобильной и легкобронированной техники", добавили в сообщении.
Фото: Минобороны Украины
Напомним, в начале 2026 года стало известно, что чешская компания в сотрудничестве с волонтерами поставляет Украине FPV-дроны на оптоволокне, изготовленные с использованием технологий из перехваченных российских беспилотников.
Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт дронов в Европу. По его словам, будет открыто несколько представительств, безопасность Евросоюза будет стоять на украинских дронах и технологиях.