ВСУ получили новый оптоволоконный дрон: он имеет рекордную дальность поражения

16:35 05.03.2026 Чт
2 мин
Что может новый украинский фронтовой дрон?
aimg Антон Корж
ВСУ получили новый оптоволоконный дрон: он имеет рекордную дальность поражения Фото: новый оптоволоконный квадрокоптер "Пташка" (Минобороны Украины)

В Украине приняли на вооружение оптоволоконный квадрокоптер "Пташка". Он имеет рекордную дальность полета и поражения вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Читайте также: Оптоволоконные FPV-дроны России: в чем угроза и как отвечает Украина

"Пташка" изготавливается в Украине и уже активно применяется Силами обороны. Он имеет оптоволоконный канал управления и может наносить удары на расстоянии до 50 километров, что является рекордным значением для БПЛА данного типа на вооружении ВСУ.

"Ударный беспилотный комплекс нового поколения "Пташка" создан для работы в условиях интенсивных боевых действий. Он имеет усиленную композитную раму, высокопроизводительные электрические двигатели, тяговые винты и разделенный аккумуляторный блок для стабильной работы", - добавили в сообщении МОУ.

При этом конструкция дрона специально сбалансирована для выполнения маневров в полете. Дрон может выполнять задачи как днем, так и ночью, погодные условия значения не имеют.

"Боевой нагрузки этого дрона хватает для поражения вражеской пехоты, огневых позиций, блиндажей, автомобильной и легкобронированной техники", добавили в сообщении.

ВСУ получили новый оптоволоконный дрон: он имеет рекордную дальность пораженияФото: Минобороны Украины

Напомним, в начале 2026 года стало известно, что чешская компания в сотрудничестве с волонтерами поставляет Украине FPV-дроны на оптоволокне, изготовленные с использованием технологий из перехваченных российских беспилотников.

Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт дронов в Европу. По его словам, будет открыто несколько представительств, безопасность Евросоюза будет стоять на украинских дронах и технологиях.

