ВСУ получили новый оптоволоконный дрон: он имеет рекордную дальность поражения

В Украине приняли на вооружение оптоволоконный квадрокоптер "Пташка". Он имеет рекордную дальность полета и поражения вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Пташка" изготавливается в Украине и уже активно применяется Силами обороны. Он имеет оптоволоконный канал управления и может наносить удары на расстоянии до 50 километров, что является рекордным значением для БПЛА данного типа на вооружении ВСУ.

"Ударный беспилотный комплекс нового поколения "Пташка" создан для работы в условиях интенсивных боевых действий. Он имеет усиленную композитную раму, высокопроизводительные электрические двигатели, тяговые винты и разделенный аккумуляторный блок для стабильной работы", - добавили в сообщении МОУ.

При этом конструкция дрона специально сбалансирована для выполнения маневров в полете. Дрон может выполнять задачи как днем, так и ночью, погодные условия значения не имеют.

"Боевой нагрузки этого дрона хватает для поражения вражеской пехоты, огневых позиций, блиндажей, автомобильной и легкобронированной техники", добавили в сообщении.

Фото: Минобороны Украины