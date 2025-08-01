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Фотографировала военные объекты, гуляя с 6-летним сыном: агент РФ получила 15 лет тюрьмы

Фото: агент РФ получила 15 лет тюрьмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российскую агентку приговорили к 15 годам тюрьмы. Гуляя с 6-летним сыном, она фотографировала военные объекты в Одессе и обозначала их координаты на гугл-картах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"По материалам военной контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила еще одна российская агентка. По заказу ФСБ она готовила координаты для массированных ракетно-дронных атак по Одессе", - говорится в сообщении.

По материалам дела, основными целями врага были пункты базирования морской пехоты ВСУ, украинских пограничников и ТЦК.

Для корректировки воздушных ударов оккупанты завербовали 39-летнюю безработную одесситку, которая ждала оккупации портового города и писала об этом в Telegram-каналах.

Фото: пресс-служба СБУ

Задокументировано, как женщина под видом прогулок с 6-летним сыном фотографировала на телефонную камеру военные объекты и обозначала их координаты на гугл-картах.

В обмен на выполнение всех вражеских задач агент получила от куратора "гарантии" помощи с ее выездом в РФ через третьи страны.

Впрочем, сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали фигурантку. Во время обысков у нее изъяты телефон и планшет, которые она использовала для коммуникации с врагом.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал агента виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

 

Приговоры агентам РФ

Напомним, недавно бывший украинский военный получил 15 лет тюрьмы за дезертирство и государственную измену. Он шпионил в пользу России.

Ранее суд вынес приговор 21-летнему предателю, который по заказу российских спецслужб готовил огневое поражение объектов в Киеве.

Также к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили еще одного российского агента. Предатель корректировал ракетные атаки РФ по Одессе и Житомиру.

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