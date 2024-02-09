Летчик рассказал о подготовке на F-16 и показал фото уже украинского самолета

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью " Голосу Америки " рассказал украинский летчик "Фантом".

Как проходит подготовка

"Фантом" напомнил, что в ходе подготовки обучают не только пилотов, но и наземный персонал, в частности механиков, которые будут обслуживать самолеты, и подразделения обеспечения, которые будут обеспечивать выполнение задач.

"По срокам, как и было спланировано, примерно 6 месяцев подготовка одного пилота или одной группы. Но есть нюансы, и они не связаны в основном с нашим персоналом, это связано с административной работой наших партнеров, то есть своя бюрократия, и она требует времени. Потому это и повлияло на время подготовки. Но она идет по плану", - отметил пилот.

Также, по его словам, украинским пилотам было сложно на начальном этапе обучения, поскольку это самолет новой генерации. Он оборудован большим количеством систем и программ, которые необходимо вводить во время и до полета.

"Мы с таким не сталкивались, у нас подготовка идет немного иначе, и наш самолет гораздо проще, чем F-16", - уточнил он.

Фото украинского F-16

Также пилот предоставил "Голосу Америки" фото F-16, на который уже нанесли украинские опознавательные знаки. Пока что самолет находится за границей.

Фото: F-16 с украинскими опозновательными знаками (holosameryky.com)

F-16 для Украины

Напомним, Украина в прошлом году неоднократно просила у союзников начать поставки F-16. Они необходимы для того, чтобы Россия потеряла преимущество в воздухе.

Часть союзников уже пообещали передать Украине свои F-16. По состоянию на август прошлого года было известно, что нашей стране предоставят 61 самолет.

Также несколько дней назад стало известно, что Нидерланды планируют подготовить для Украины еще шесть дополнительных истребителей F-16.





