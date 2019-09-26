"Барселона" оштрафована на 300 євро за ранні переговори з Грізманном

Фото: Антуан Грізманн (twitter.com/FCBarcelona)

"Атлетіко" вимагав каталонців доплати у розмірі 80 млн євро

Іспанська федерація футболу (RFEF) оштрафувала каталонську "Барселону" всього на 300 євро у зв'язку з порушеннями під час переговорів щодо переходу нападника Антуана Грізманн з мадридського "Атлетіко" в минуле літнє трансферне вікно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення організації.

При цьому в заяві йдеться про те, що федерація усвідомлює, що сума штрафу має символічний характер. Сам гравець звільнений від відповідальності.

Каталонський клуб був покараний за ранній початок переговорів з 28-річним футболістом.

Нагадаємо, "Атлетіко" зверталось до керівництва Ла Ліги з проханням не реєструвати трансфер француза через суперечки у деталях угоди. "Матрасники" отримали за перехід Грізманна 120 млн євро - суму відступних, яка діяла за його контракту починаючи з 1 липня.

"Атлетико" ж наполягав, що каталонці повинні доплатити ще 80 млн євро, оскільки вони узгодили з гравцем його трансфер ще в березні, тоді сума становила 200 млн євро. Зі слів керівників "Атлетіко", у них були наявні докази цього, однак пізніше мадридський клуб відкликав скаргу.