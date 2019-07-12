Грізманн офіційно став футболістом "Барселони"

Фото: Антуан Грізманн (fcbarcelona.com)

Контракт розрахований на 5 років

Нападник мадридського "Атлетіко" і збірної Франції Антуан Грізманн перейшов в "Барселону". Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

Сума викупу французького футболіста склала 120 млн євро. З гравцем укладено контракт на п'ять років, сума відступних за умовами угоди буде дорівнює 800 млн євро.

"Синьо-гранатові" також опублікували в Twitter короткий ролик з 28-річним гравцем в футболці клубу і супроводили його підписом: "Ми чекали цього".

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019

Грізманн виступав за "Атлетіко" з липня 2014 року. У травні нинішнього року він оголосив про рішення покинути клуб. Його контракт з "матрацниками" був розрахований до 30 червня 2023 року.

Раніше француз не з'явився в розташування "Атлетіко" на тренувальний збір, за що клуб пообіцяв покарати гравця.

Comunicado oficial acerca de las declaraciones del presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, sobre Griezmann.https://t.co/AZHdsnn0AI — Atlético de Madrid (@Atleti) July 5, 2019

Також керівництво мадридців звинуватило свого нападника і каталонську команду в неповазі. У клубі також вважають, що "Барселона" спонукала гравця розірвати договірні відносини під час сезону, коли мадридська команда не тільки грала в Лізі чемпіонів з "Ювентусом", але і боролася проти каталонської команди за перемогу в чемпіонаті Іспанії.

У зв'язку з цим "Атлетіко" відмовився надати каталонцям відстрочку платежу за перехід гравця.