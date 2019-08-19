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"Атлетіко" відкликав скаргу на "Барселону" по трансферу Грізманн

Новини » Спорт    19.08.2019 - 15:45
"Атлетіко" відкликав скаргу на "Барселону" по трансферу Грізманн
Фото: Антуан Грізманн (fcbarcelona.com)

Керівництво мадридського клубу відмовилося від ідеї оскаржити перехід француза

Мадридський "Атлетіко" відкликав скаргу, подану на "Барселону" з приводу трансферу в каталонський клуб французького нападника Антуана Грізманн. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, на цей момент в лізі ще не приступили до розгляду скарги "матрацників", оскільки впевнені, що перехід був оформлений правильно. Додатковим аргументом для футбольних чиновників став той факт, що "Атлетіко" так і не звернувся в інші судові інстанції.

Антуан Грізманн перейшов в "Барселону" після того, як з 1 липня сума відступних за його перехід зменшилася до 120 млн євро. Мадридський клуб наполягав, що каталонці повинні виплатити 200 млн євро, оскільки вони узгодили з гравцем його трансфер ще в березні.

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