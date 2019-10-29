ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фіналіст ЧС-2018 готовий розірвати контракт з "Барселоною"

Новини » Спорт    29.10.2019 - 11:33
Фіналіст ЧС-2018 готовий розірвати контракт з "Барселоною"
Фото: Іван Ракітіч (fcbarcelona.com)

Півзахисник незадоволений нестачею ігрового часу

Півзахисник каталонської "Барселони" Іван Ракітіч має намір змінити команду в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, футболіст зустрівся з керівництвом "синьо-гранатових" і отримав згоду на перехід в інший клуб. Півзахисник незадоволений недоліком ігрових хвилин.

У поточному сезоні чемпіонату Іспанії Ракітіч виходив на поле в шести матчах і не відзначився результативними діями.

Раніше з'являлася інформація, що на 31-річного хорвата претендують "Манчестер Юнайтед" і "Інтер". Варто відзначити, що в літнє трансферне вікно Ракітіч був за крок від оренди в "Ювентус" з правом викупу.

У складі збірної Хорватії хавбек дійшов до фіналу чемпіонату світу-2018, де поступився Франції.

Водночас, "Барселона" проявляє інтерес до 24-річного італійського півзахисника "Інтера" Стефано Сенсі, який знаходиться в міланському клубі на правах оренди з "Сассуоло". Каталонці готові включити його в угоду Ракитича.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, "Барселона" у найближче зимове трансферне вікно має намір зосередитися на продажу декількох гравців команди, а не на підписанні новачків.

"Реал" не має наміру здійснювати трансфери під час зимового вікна Матч Барселона - Реал перенесли через протести у Каталонії
Новини України БарселонаЧМ-2018трансферы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся