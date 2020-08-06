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У Зеленського розраховують на обмін полоненими найближчими тижнями

Часів Яр, Четвер 06 серпня 2020 22:16
У Зеленського розраховують на обмін полоненими найближчими тижнями
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Українська сторона передала ОБСЄ список на обмін полоненими

Україна розраховує на проведення обміну полоненими з окупаційними силами найближчими тижнями. В рамках наступного обміну полоненими з проросійськими бойовиками планують звільнити близько 100 осіб з кожної сторони.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Reuters.

За словами Єрмака, українська сторона подала ОБСЄ список з близько 100 осіб для обміну, майже таку ж кількість ув'язнених пропонують обміняти і бойовики.

"Я сподіваюся, що це буде скоро. Я думаю, що вже через кілька тижнів (відбудеться обмін - ред.)", - заявив він.

Керівник ОП розповів, що президент Володимир Зеленський тиснув на російського лідера Володимира Путіна під час останньої телефонної розмови.

"Було домовлено, що список буде наданий, він вже переданий - це в основному кримські татари, які незаконно утримуються в Криму. Ми чекаємо відповіді", - зазначив він.

Крім того, Єрмак розповів, що проросійські бойовики запропонували щонайменше 3 нові ділянки для розведення сил та засобів на Донбасі.

"Сьогодні ми дуже близькі, щоб домовитися про три, а може, і п'ять нових ділянок (розведення сил - ред.)", - додав глава ОП.

Нагадаємо, з чим пов'язані затримки у процесі обміну полоненими, пояснив віце-прем'єр-міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков.

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