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Формула нового обмена пленными станет известна 18 августа, - Кравчук

Киев, Четверг 13 августа 2020 13:40
Формула нового обмена пленными станет известна 18 августа, - Кравчук
Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина активизирует подготовку нового обмена пленными

Детали нового обмена пленными на Донбассе станет известна на следующем заседании Трехсторонней контактной группы. Заседание пройдет на следующей неделе 18 августа.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, на этой неделе украинская делегация в ТКГ обсуждала этот вопрос, однако не все детали можно объявить публично.

"18 августа будет видеоконференция. Этот вопрос (обмен пленными, - ред.) будет поставлено в полном объеме. И я думаю, не просто поставлено, а мы будем точно знать, какой обмен, даже количество людей с нашей и их стороны, которые будут обменяны", - отметил Кравчук.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Киев передал ОБСЕ новый список для обмена пленными; теперь Украина ждет согласованный список от "той стороны".

До этого глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что обмен пленными с оккупационными силами может пройти в ближайшие недели.

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Новости Украины Донбассобмен пленнымиКравчук
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