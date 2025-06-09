ФОП и мобилизация: можно ли вести бизнес во время службы и кого освобождают от налогов

Мобилизация в Украине, введенная на фоне полномасштабного вторжения РФ, продолжается. Однако не все предприниматели знают, могут ли продолжать вести бизнес во время службы в армии и нужно ли в этот период платить налоги.
Подробнее о том, могут ли мобилизованные предприниматели продолжать вести бизнес и нужно ли им уплачивать НДФЛ, единый налог и военный сбор, рассказала в комментарии РБК-Украина адвокат АБ Романа Сацика Мария Ганина.
По словам эксперта, ответ на этот вопрос содержится в части 3 статьи 39 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Согласно ей, государственная регистрация предпринимательской деятельности физических лиц - предпринимателей (ФОП) не прекращается за гражданами Украины:
"В случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, объявления решения о проведении мобилизации и (или) введения военного положения - на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации", - уточнила Ганина.
Следовательно, законом предусмотрена возможность мобилизованным военнослужащими продолжать ведение предпринимательской деятельности.
Адвокат подчеркнула: данное положение не касается военных должностных лиц Вооруженных сил Украины.
Речь идет о тех военнослужащих, которые:
Им, по словам эксперта, запрещено заниматься:
"Если иное не предусмотрено Конституцией или законами Украины", - уточнила Ганина.
Адвокат объяснила, что согласно статье 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение человеком установленных законом ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской и судейской практики, инструкторской практики по спорту) или предпринимательской деятельностью - влечет за собой наложение штрафа.
"От 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан - с конфискацией полученного дохода от предпринимательской деятельности или вознаграждения от работы по совместительству", - добавила эксперт.
Таким образом, речь идет как минимум о штрафе в размере от 5100 до 8500 гривен.
Если ФОП, находясь на службе, не продолжает вести бизнес в период проведения мобилизации, начисление налогов и сборов ему не осуществляется.
"Что касается налогов и сборов ФОПов, которые мобилизованы, то такие лица - на весь период их военной службы - освобождаются от начисления, уплаты и представления налоговой отчетности", - рассказала адвокат.
Она отметила, что речь идет про:
"В составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единого налога", - уточнила Ганина.
Если же мобилизовали ФОПа, который имеет наемных работников, он имеет право на время службы уполномочить другого человека осуществлять выплаты по заработной плате своим работникам.
"Однако в таком случае должны начисляться и удерживаться налоги и сборы с дохода в виде заработной платы наемных работников", - подытожила адвокат.
Напомним, ранее мы рассказывали, сохраняются ли за мобилизованными гражданами рабочее место и зарплата во время войны в Украине.
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