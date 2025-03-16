Минфин подтвердил планы повышения налогов для ФОПов: когда это произойдет
Планы по реформе упрощенной системы налогообложения в Украине остаются в силе. В правительстве планируют существенно пересмотреть условия для ФОПов и повысить налоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Отчет Минфина о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году.
Как отмечается в отчете, реформа упрощенной системы налогообложения запланирована через год после выполнения мер, определенных подразделом 4.2.3(b) Стратегии.
Этот подраздел сформулирован следующим образом: "Внедрение мер, направленных на безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках. Разработка концепции и политики безопасности использования налоговыми органами (персонифицированной) деперсонифицированной информации о налогоплательщиках".
В 2024 году этот пункт стратегии пока не выполнен.
Реформа упрощенной системы налогообложения
Согласно Национальной стратегии доходов, реформа будет направлена на имплементацию следующих изменений, по сравнению с действующей действующей моделью УСН:
- В течение переходного периода, который продлится три года, ставки единого налога для юридических лиц третьей группы будут постепенно увеличиваться до размера обычной ставки налога на прибыль (сейчас 18%). После окончания переходного периода для юридических лиц будет установлен запрет для пребывания на упрощенной системе налогообложения.
- Вторая и третья группы УСН для физических лиц-предпринимателей будут объединены в одну, а ставки налога дохода будут дифференцированными. Эта шкала будет предусматривать минимальную ставку в размере 3 % для торговой деятельности и содержать градацию ставок до 17 % для ряда услуг.
- Перечень видов деятельности, разрешенных для участия в первой группе УСН, будет пересмотрен с целью сокращения за счет высокомаржинальных видов бизнеса. Подход к налогообложению будет пересмотрен: будет отменен фиксированный размер налога и применен исключительно налог с фактически полученного дохода.
- К плательщикам УСН объединенной второй группы будет обязательным применение регистраторов расчетных операций (классических РРО или программных РРО).
- Порог регистрации плательщиком НДС будет эффективно применяться ко всем плательщикам УСН.
- Для крестьянских фермерских хозяйств (физических лиц), которые останутся в режиме четвертой группы УСН, база налогообложения будет расширена.
- Для производителей сельскохозяйственной продукции (юридических лиц) ставки единого налога в течение трех лет будут пересмотрены в сторону увеличения до размера эквивалентного общему значению ставки налога на прибыль.
- Будут отменены исключения относительно возможности ведения хозяйственной деятельности без обязанности осуществлять учет и документально подтверждать происхождение товаров, находящихся в реализации.
Статистика ФОПов
По данным Минфина, по состоянию на 1 января 2025 года общее количество физических лиц - предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения составляет 1625,7 тысяч человек, что на 52,5 тыс. человек больше, чем по состоянию на 1 января 2024 года.
В разрезе групп, физических лиц - предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения выбрали:
- первую группу - 194,9 тыс. человек, что на 7,4% меньше против 2023 года, доля которых в общем количестве составляла 12%;
- вторую группу - 630,6 тыс. человек, что на 4,8 % больше против 2023 года, доля которых в общем количестве составила 38,8 %;
- третью группу - 800,2 тыс человек, что на 4,9 % больше против 2023 года, доля которых в общем количестве составляла 49,2 %;
- четвертую группу - 0,7 тыс человек.
Всего по состоянию на 1 января 2025 года поступления составляют более 55,1 млрд грн, что на 17,1 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом.
Нацстратегия доходов
Кабинет министров в декабре 2023 года утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, что было одним из обязательств украинской власти перед Международным валютным фондом.
Она предусматривает, в частности, изменение системы налогообложения ФОПов и введение дифференцированной системы.
Кроме того, стратегия предусматривает возвращение к прогрессивной шкале ставок налогообложения доходов физических лиц вместо действующей с 2016 года плоской шкалы.
Операционный план реализации Нацстратегии доходов в целом предусматривает выполнение 207 индикаторов до 2030 года. Из них 104 меры налогового администрирования, 70 мер налоговой политики, 21 мера таможенного администрирования и 12 мер таможенной политики. Отдельные из таких мер повторяются ежегодно или с определенным промежутком времени до 2030 года.