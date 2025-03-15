ФОПы в условиях войны: рекордные закрытия, женское лидерство и вызовы послевоенного восстановления

Более 2 миллионов предпринимателей сейчас работают в Украине. Несмотря на полномасштабную войну, в прошлом году налоговые поступления от физических лиц-предпринимателей выросли в более чем 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Однако в течение 2024-го закрылось рекордное количество ФЛП за последние 5 лет.

О том, сколько ФОПов открылось и закрылось за время войны и с какими преградами они сталкиваются, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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За 3 года полномасштабной войны предприниматели уплатили 126 млрд гривен налогов. Сумма единого налога, который платят предприниматели, растет год от года, кроме 2022-го. В прошлом году сумма поступлений от единого налога превысила более чем в 1,5 раза показатель 2021 года.

Женщины заправляют балом

Более 760 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФОП) было открыто с начала полномасштабного вторжения по данным Единого государственного реестра. Больше всего их открылось в столице, на Днепропетровщине и Львовщине. В то же время 685 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность за это же время.

В среднем физических лиц-предпринимателей становится больше на 3-5 тысяч ежемесячно, за исключением второй половины 2024 года. Тогда, в связи с анонсированным повышением налоговой нагрузки на предпринимателей, количество закрытий стремительно возросло, сообщает Opendatabot.

"Антирекорд зафиксирован в январе 2025 года, когда закрылось втрое больше ФОПов, чем открылось. Вероятно, это связано со взломом реестров и невозможностью официально прекратить работу с 19 декабря. Сейчас ситуация относительно стабилизировалась, впрочем, разница между новыми и закрытыми делами все еще остается низкой", – говорится в исследовании.

Отмечается, что до полномасштабной войны количество мужчин-предпринимателей было или больше, или равнялось количеству женщин-ФОПов, однако на второй год войны число женщин-предпринимателей впервые существенно обошли мужчин, а в 2024 году на долю женщин вообще пришлось более 60% действующих ФОПов в Украине. Однако в конце года среди тех, кто планировал закрываться, те же 60% заявили, что решили пойти на такой шаг после увеличения налогов для ФЛП.

Почему закрываются ФОПы

Почти 210 тысяч ФОПов закрылось в Украине в 2024 году, что стало рекордным показателем за последние пять лет. В YouControl.Market проанализировали, что прирост закрытий составил более 32% по сравнению с 2023 годом. Больше всего закрывались ФОПы в сфере розничной торговли и ИТ.

Отмечается, что октябрь 2024 года стал месяцем с наибольшим количеством закрытий – более 23 700, а в декабре этот показатель составил более 22 тыс. (из-за взлома работы реестров зафиксированы данные по состоянию на 18 декабря 2024 года включительно). Закрытие бизнесов началось уже с января и продолжалось в течение года. Так, в феврале прирост к аналогичному месяцу 2023 года достиг почти 270%.

"По моему мнению, увеличение налоговой нагрузки в 2025 году не является таким весомым именно в сегменте ФОП, чтобы стать критическим фактором для закрытия ФОПов. Я считаю, что большинство тех, кто прекратил деятельность, – это предприниматели, которые не смогли стать конкурентоспособными. Это естественный процесс рыночной саморегуляции: слабые проекты уступают место тем, кто эффективнее ведет бизнес", – рассказала РБК-Украина Валерия Секисова, координатор программы "Экономической включенности ВПЛ и пострадавшего населения" БФ "Право на захист".

При этом она считает, что со стороны государства было бы неплохо ввести для стартапов временное освобождение от налогообложения полностью или частично. Например, первый год после регистрации ФОП работает, но не платит, или минимально платит налоги.

"Конечно, это потребует способности исключить злоупотребления, когда большие бизнесы будут пытаться оптимизировать уплату налогов через открытие ФОПов, а также наладить систему мониторинга, чтобы после определенного льготного срока ФОП-стартап, начинал платить налоги", – отмечает она.

Что является важным для выживания ФОПов

Валерия Секисова говорит, что за последние два года доступные грантовые программы значительно активизировали предпринимательский сегмент, увеличили количество стартапов, микропредпринимателей и даже усилили средний бизнес. В то же время не все ФОПы выдерживают конкуренцию.

"Этот вопрос является комплексным. С одной стороны, это естественный рыночный процесс: выживают сильнейшие, быстрые и наиболее креативные. Однако, кроме объективных причин, есть и субъективные факторы. В сфере развития малого и микробизнеса вопрос поддержки предпринимателей актуален как никогда. Однако финансовая помощь, которую часто рассматривают как ключевой инструмент стимулирования стартапов, сама по себе не является достаточной. Более того, в некоторых случаях она может даже навредить", – подчеркивает Секисова.

Валерия Секисова считает, что проблема закрытия ФОП даже при наличии денег, заключается в том, что предприниматель, получая средства, часто имеет энтузиазм, но недостаточно компетенций для эффективного их использования. Отсутствие должных навыков и знаний приводит к тому, что ресурсы расходуются неэффективно, а инвестиции становятся неоправданными. Таким образом, финансирование без сопутствующей поддержки не всегда целесообразно.

"Современный подход к развитию малого бизнеса базируется на четырех основных элементах: обучение, консультационная поддержка, финансовые ресурсы и создание предпринимательских сообществ. Именно сочетание этих компонентов обеспечивает устойчивое развитие компаний и повышает их конкурентоспособность", – утверждает эксперт.

Она объясняет, что стартапам и микропредприятиям нужен комплексный подход – обучение, поддержка, сопровождение, наращивание их способности. По ее словам, особенно важно развивать навыки предпринимателей в двух направлениях:

Конкурентоспособность продукта – многие предприниматели выходят на рынок с продуктом, который уже имеет аналоги. Важно понимать, как сделать его лучше или уникальным, чтобы найти своего потребителя.

Управление бизнесом – даже если предприниматель обладает качественным продуктом, это не значит, что он имеет достаточные знания в финансовом планировании, организации бизнес-процессов и маркетинге. Без этих навыков стартап имеет мало шансов стать устойчивым и закрепиться на рынке.

Также она отмечает, что для эффективного развития предпринимательства в Украине необходимы также институциональные изменения. В частности, важную роль играет государственная поддержка в нескольких направлениях:

Законодательное обеспечение – создание прозрачных и благоприятных условий для ведения бизнеса.

Налоговая политика – упрощение налогообложения для микропредприятий, что позволит им уменьшить расходы на администрирование.

Доступ к финансированию – расширение банковских продуктов, в частности внедрение действенных программ микрокредитования, которых сегодня почти нет в Украине.

Миграция бизнеса за границу и послевоенные перспективы

Валерия Секисова отмечает, что пребывание в другой стране в течение трех лет уже требует определенного уровня интеграции. Те, кто активен и предприимчив, начинают свой путь интеграции, в частности экономической, в странах, где они оказались. Они либо трудоустраиваются, либо используют свой опыт для начала предпринимательской деятельности, в том числе закрывают свой ФОП в Украине.

"Например, только в Польше, согласно данным Польского экономического института, по итогам 2022 года 6% всех новых компаний в Польше были созданы гражданами Украины. В 2023 году эта доля выросла: каждая десятая новая фирма была зарегистрирована украинцами. В первой половине 2024 года каждый десятый новый бизнес в Польше был основан украинцами. Это цифры в тысячах", – рассказывает эксперт.

При этом Валерия Секисова надеется, что после завершения войны в Украине на рынке существенно усилится конкуренция. Однако она добавляет, что это будет зависеть от объемов помощи на послевоенное восстановление, а также от того, в каком состоянии будет находиться наша экономика на тот момент.

"Мы не знаем, когда будет прекращение войны, на каких условиях будет прекращение войны, в каком состоянии наша страна придет к этой отметке прекращения войны. Конечно, поствоенная экономика – очень сложная. Конечно, автоматическое улучшение рыночной активности, экономической активности не стоит ожидать, такого не произойдет", – резюмирует координатор программы "Экономической включенности ВПО и пострадавшего населения" БФ "Право на защиту".