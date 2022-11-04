На войне против Украины погибли более 500 российских заключенных, - СМИ
За последние два месяца на войне против Украины погибли более 500 заключенных, которых завербовали в ЧВК "Вагнера".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское издание The Insider.
Издание получило данные, опираясь на выводы Украинского центра изучения и противодействия гибридным угрозам и собственные подсчеты в соцсетях. Так, центр верифицировал более 200 писем от одного из руководителей ЧВК Андрея Трушева, где он выражает соболезнования семьям погибших на войне заключенных. Каждое из этих писем пронумеровано по порядку, а наибольшее верифицированное число - 458, письмо датируется от 13 октября.
Журналисты сообщают, что это далеко не все потери, ведь с этой даты в соцсетях были опубликованы десятки новых сообщений родственников погибших заключенных. Всего же, пишет издание, ЧВК "Вагнера" завербовала более шести тысяч "зеков", из них 2000 уже отправили на фронт. То есть ВСУ уничтожили минимум четверть из этого количества.
Напомним, что ЧВК "Вагнера" начала набирать новых наемников, чтобы отправить их на войну против Украины. Теперь вербуют даже заключенных с ВИЧ и гепатитом С.
Также отметим, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал активно критиковать российских генералов перед президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, он может пытаться утвердить свою власть или даже метить в кресло руководителя Министерства обороны РФ Сергея Шойгу.