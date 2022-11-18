В Белгороде работников заводов активно вербуют в ЧВК "Вагнера", - Генштаб

В Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в "ЧВК Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе "Вагнера" сроком 30 дней с сохранением заработной платы.

Собрание планируется проводить партиями по 25% работников указанной категории комбината. По завершению - участникам будет предложено подписать контракт с "ЧВК".

В связи со значительными потерями личного состава и недостаточным количеством персонала в подразделениях оккупантов на временно оккупированных территориях Луганской области приказом так называемого министерства здравоохранения работников медицинских учреждений региона обязали стать на военный учет для дальнейшего доукомплектование вакантных должностей.

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.