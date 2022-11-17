ISW: "Повар Путина" утверждается в РФ как центральная фигура среди сторонников войны против Украины

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает утверждаться в РФ как центральная фигура среди сторонников войны против Украины, преследуя свої политические цели.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики приводят материал российского оппозиционного издания "Медуза" от 16 ноября, где два источника, близкие к Кремлю, заявили о намерениях "Повара Путина" создать "консервативное движение", которое может превратиться в партию.

В отчете ISW также говорится, что Пригожин развернул информационную кампанию постоянной антиэлитарной риторики по образцу кампании заключенного оппозиционера Алексея Навального в социальных сетях против коррупции в РФ, но с совсем другим эффектом.

"Он намерен одновременно использовать кампанию против элиты в социальных сетях, чтобы представить себя как популистскую фигуру, заслужив приверженность президента России Владимира Путина, запугивая элиты, которые могут считаться недостаточно лояльными к диктатору", - отмечают специалисты.

К слову, ранее Институт изучения войны указывал, что основатель ЧВК "Вагнер" пытается обратить внимание на электорат в России, который одновременно заинтересован в утверждении имперских амбиций РФ и советской бруталистической силе, а также выступает против коррупции российских элит.

"Повар Путина" также пытается создать параллельные военные структуры для усиления своего влияния в провоенном сообществе. Он сначала начал их формирование для подавления возможных мятежей в РФ, а затем воспользовался потребностью Кремля в более боеспособных силах для войны против Украины", подчеркивают аналитики.

В ISW убеждены, что так называемая личная армия Пригожина служит, прежде всего, его личным политическим целям, а уже потом военным усилиям России в Украине.