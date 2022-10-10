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Зеленский призвал срочно собрать заседание G7: о чем будут говорить

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Киев, Понедельник 10 октября 2022 12:03
Зеленский призвал срочно собрать заседание G7: о чем будут говорить Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников срочно собрать заседание стран G7 ("Большой семерки). Стороны обсудят сегодняшний массированный обстрел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского президента.

"Договорились с канцлером Германии Олафом Шольцем, председательствующим в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - написал Зеленский.

Также глава государства провел разговор с французским лидером Эмманулем Макроном.

"Обсудили укрепление нашей ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ", - отметил Зеленский.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, заседание стран G7 состоится во вторник, 11 октября.

Как известно, утром 10 октября Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались многие города, в том числе Киев, Львов, Хмельницкий, Тернополь и Житомир.

Все что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

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