У ФГВФО дали поради ошуканим вкладникам банку "Михайлівський"

Фото: банк "Михайловський" (facebook com mbank kredit)

Ошуканим вкладникам радять звертатися до суду, оскільки ФГВФО не має права повертати кошти деяким з них

На початок грудня 2018 року понад 29 тис вкладникам та клієнтам ПАТ "Банк Михайлівський" було виплачено 2 415 млн грн гарантованого відшкодування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

За даними прес-службу, із них близько 10 тис. осіб отримали право на відшкодування відповідно до спеціального закону, яким прирівняно до поняття "вклад" кошти, залучені від фізичної особи як позика або вклад до небанківської фінансової установи через банк, що виступив повіреним за відповідним договором.

Таким чином, клієнти, які уклали так звані тристоронні договори із фінансовими компаніями ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" (ІРЦ) та ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр" (КІЦ), у яких банк виступав "повіреним", та звернулися із відповідними заявами до банку та Фонду гарантування, отримують відшкодування за вкладами у межах гарантованої суми 200 тис грн.

У той же час напередодні запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "Банк Михайлівський", у момент, коли вже діяли обмеження Національного банку щодо можливості залучення коштів від клієнтів, керівництвом банку було організовано схему із залучення коштів від громадян на рахунки афілійованих фінкомпаній ІРЦ та КІЦ. При цьому такі двосторонні договори, попри те, що заключалися у відділеннях банку, укладалися напряму між фінкомпаніями та клієнтами без залучення ПАТ "Банк Михайлівський" навіть у якості повіреного.

На сьогодні Фонд гарантування "не має правових підстав виплачувати ці кошти клієнтам фінкомпаній у рамках системи гарантування". Єдиною законною підставою для виплати Фондом гарантування цих коштів клієнтам фінкомпаній можуть бути прийняті рішення судів. Станом на початок грудня право на відшкодування за рішеннями суду, які набрали законної сили, отримали 776 фізичні особи на загальну суму 68,7 млн грн. Крім того, на сьогодні в судах перебуває 1208 справ.

"Фонд гарантування солідарний з ошуканими клієнтами ПАТ "Банк Михайлівський", що втрачені кошти мають бути повернуті, але винятково у законний спосіб - стягнуті із тих осіб, які їх привласнили. З цією метою Фондом було подано до правоохоронних органів 13 заяв про вчинення кримінальних правопорушень, із них 7 заяв - щодо посадових осіб банку", - зазначили у ФГВФО.

Нагадаємо, "Банк Михайлівський" було віднесено до категорії неплатоспроможних у травні 2016 року. Ліквідацію банку було розпочато з липня 2016 року.

Як повідомляло РБК-Україна, у реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 грудня 2018 року нараховується 78 банків-учасників. у стадії ліквідації перебувало 89 банків, тимчасова адміністрація працювала в двох банках: "Фінансова ініціатива" і "ВТБ Банк".