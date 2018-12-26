В ФГВФЛ дали советы обманутым вкладчикам банка "Михайловский"

Фото: банк "Михайловский" (facebook com mbank kredit)

Обманутым вкладчикам советуют обращаться в суд, поскольку ФГВФЛ не имеет права возвращать средства некоторым из них

На начало декабря 2018 года более 29 тыс. вкладчикам и клиентам ПАО "Банк Михайловский" было выплачено 2 415 млн грн гарантированного возмещения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

По данным пресс-службы, из них около 10 тыс. человек получили право на возмещение согласно специальному закону, которым приравнены к понятию "вклад" средства, привлеченные от физического лица как заем или вклад в небанковское финансовое учреждение через банк, который выступил поверенным по соответствующему договору.

Таким образом, клиенты, которые заключили так называемые трехсторонние договоры с финансовыми компаниями ООО "Инвестиционно-расчетный центр" (ИРЦ) и ООО "Кредитно-инвестиционный центр" (КИЦ), в которых банк выступал "поверенным", и обратились с соответствующими заявлениями в банк и Фонду гарантирования, получают возмещение по вкладам в пределах гарантированной суммы 200 тыс грн.

В то же время накануне введения временной администрации в ПАО "Банк Михайловский", в момент, когда уже действовали ограничения Национального банка о возможности привлечения средств от клиентов, руководством банка была организована схему привлечения средств от граждан на счета аффилированных финкомпаний ИРЦ и КИЦ. При этом такие двусторонние договоры, несмотря на то, что заключалися в отделениях банка, заключались напрямую между ФК и клиентами без привлечения ПАО "Банк Михайловский" даже в качестве поверенного.

На сегодня Фонд гарантирования "не имеет правовых оснований выплачивать эти средства клиентам финкомпаний в рамках системы гарантирования". Единственным законным основанием для выплаты Фондом гарантирования этих средств клиентам финкомпаний могут быть решения судов. По состоянию на начало декабря право на возмещение по решениям суда, которые обрели законную силу, получили 776 физических лица на общую сумму 68,7 млн грн. Кроме того, на сегодня в судах находится 1208 дел.

"Фонд гарантирования солидарен с обманутыми клиентами ПАО "Банк Михайловский", что утраченные средства должны быть возвращены, но исключительно законным способом - взысканы с тех лиц, которые их присвоили. С этой целью Фондом было подано в правоохранительные органы 13 заявлений о совершении уголовных правонарушений, из них 7 заявлений - в отношении должностных лиц банка", - отметили в ФГВФЛ.

Напомним, "Банк Михайловский" был отнесен к категории неплатежеспособных в мае 2016 года. Ликвидация банка была начата с июля 2016 года.

Как сообщало РБК-Украина, в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 декабря 2018 года насчитывается 78 банков-участников. в стадии ликвидации находилось 89 банков, временная администрация работала в двух банках: "Финансовая инициатива" и "ВТБ Банк".