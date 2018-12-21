Вкладникам "дочки" російського банку почали виплачувати гарантовані суми

Гарантована сума становить 250 тис. грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 21 грудня розпочав відшкодування коштів вкладникам визнаного неплатоспроможним АТ "ВТБ Банк" за першою частиною загального реєстру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФГВФО.

Як зазначили у ФГВФО, відшкодування коштів вкладникам здійснюються через відділення банків-агентів фонду, підключених до автоматизованої системи виплат фонду.

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "ВТБ Банк". Як відзначили в НБУ, рішення було прийнято 18 грудня 2018 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, 27 листопада правління Національного банку (НБУ) ухвалило рішення про віднесення АТ "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних. Як відзначили в НБУ, рішення прийнято з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів банку.

В НБУ відзначали, що 97% вкладників АТ "ВТБ Банк" (59 108 людини) отримають вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суми в 200 тис. грн. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. У цілому Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 942,7 млн грн.

На сьогодні гарантована сума відшкодування за вкладами у банках-банкрутах становить 200 тис. грн.