В Україні зменшилася кількість працюючих банків

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Учасниками ФГВФО було 78 банків, банків-банкрутів - 91

У реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 грудня 2018 року нараховується 78 банків-учасників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФГВФО.

Як зазначили у ФГВФО, у стадії ліквідації перебувало 89 банків, тимчасова адміністрація працювала в двох банках: "Фінансова ініціатива" і "ВТБ Банк".

Загальна сума коштів, що акумульовані фондом, станом на 1 грудня 2018 року складає 14 628,35 млн грн. Надходження до фонду від регулярного збору за січень-листопад 2018 року склали 3 498,01 млн грн, повідомили у ФГВФО.

Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду гарантування, станом на 1 грудня 2018 року склала 88 416,3 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, у НБУ вважають, що за підсумками 2019 року банківська система України вперше за останні роки отримає прибуток, який може стати рекордним більш ніж за десять років.

Зазначимо, що за весь 2017 рік всі банки України отримали 26,472 млрд грн збитків. У 2016 році збитки банків склали 159,388 млрд грн, в 2015 році - 66,6 млрд грн, у 2014 році - 52,966 млрд грн.