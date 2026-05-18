Украина и США готовят три новых соглашения в рамках фонда восстановления, - Соболев

15:38 18.05.2026 Пн
2 мин
Министр рассказал о новых договоренностях с США по восстановлению Украины
Ирина Глухова, Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов
Украина и США готовят три новых соглашения в рамках фонда восстановления, - Соболев Фото: Алексей Соболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинско-американский фонд восстановления работает результативно и скоро планируется одобрение трех новых соглашений.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

По его словам, сейчас министерство экономики готовит проекты в логистике, энергетике и критических материалах.

"Мы ожидаем хотя бы еще три дополнительных соглашения в этом году", - сообщил Соболев.

Он отметил, что скепсис который был год назад по поводу результативности работы фонда не оправдался.

"Открыт веб-сайт, куда можно подавать проекты. 280 заявок уже поступило, 22 проекта на этапе детального рассмотрения, 7 готовятся к due diligence (полная проверка со стороны инвестора). По 4-м уже подписаны соглашения о неразглашении", - рассказал министр экономики.

Как уточнил Соболев, фонд сейчас очень активен, и вокруг него уже формируется значительный интерес к соинвестированию.

"Он фактически выполняет роль каталитического капитала и своеобразного знака качества для рынка, поскольку международные финансовые институты и другие инвесторы часто ориентируются на это как на сигнал доверия и дополнительной проверки проекта", - сказал глава министерства экономики.

Американско-украинский фонд

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления создали в рамках отдельного соглашения между Украиной и США.

Стартовый капитал фонда составляет 150 млн долларов. Половину этой суммы - 75 млн долларов - внесли США через Международную финансовую корпорацию развития (DFC), еще 75 млн долларов предоставила Украина.

Фонд имеет четкую систему управления. В нее входит руководящий совет и четыре профильных комитета: инвестиционный, аудиторский, административный и комитет по поиску проектов.

Операционным партнером и инвестиционным советником фонда стала международная компания Alvarez & Marsal, которая сопровождает отбор и реализацию проектов.

Напомним, 1 мая 2025 года Украина и США подписали соглашение о недрах. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда. Туда будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.

30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
