Украина и США готовят три новых соглашения в рамках фонда восстановления, - Соболев

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

По его словам, сейчас министерство экономики готовит проекты в логистике, энергетике и критических материалах.

"Мы ожидаем хотя бы еще три дополнительных соглашения в этом году", - сообщил Соболев.

Он отметил, что скепсис который был год назад по поводу результативности работы фонда не оправдался.

"Открыт веб-сайт, куда можно подавать проекты. 280 заявок уже поступило, 22 проекта на этапе детального рассмотрения, 7 готовятся к due diligence (полная проверка со стороны инвестора). По 4-м уже подписаны соглашения о неразглашении", - рассказал министр экономики.

Как уточнил Соболев, фонд сейчас очень активен, и вокруг него уже формируется значительный интерес к соинвестированию.

"Он фактически выполняет роль каталитического капитала и своеобразного знака качества для рынка, поскольку международные финансовые институты и другие инвесторы часто ориентируются на это как на сигнал доверия и дополнительной проверки проекта", - сказал глава министерства экономики.